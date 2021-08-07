王仁甫與孫協志主持的民視《明星許願池》日前復工錄影，對於暌違已久的進棚，兩人緊張又期待，《多情城市》與《黃金歲月》8點檔演員都來站台，連孫協志的「紅粉知已」夏宇童也加入節目固定班底，讓王仁甫火力全開猛虧。

《明星許願池》全新節目風貌，內容包羅萬象，分為大咖教授來上課的「明星學院」以及「擊敗小劇場」網友出題的短劇演出2大單元，製作單位更砸重金打造全新佈景，還邀請網路聲量強大、年輕人最愛的夏宇童、大飛、薔薔、阿虎、Amanda以及Wish等6人加入固定班底。孫協志說：「心情很微妙，因為整個是不一樣的型態，有短劇、有歌有舞還有藝人明星來授課，更多綜藝娛樂的元素在裡面。」

孫協志被問到能否與夏宇童合照時，王仁甫竟幫他妙回：「都有去溜狗了，節目上合照沒問題啦！」讓孫協志哭笑不得，大方認「好朋友」會一起在節目中合作，讓節目隨時隨地充滿粉紅泡泡，形成另類逗趣的效果。