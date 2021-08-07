三地門隘寮溪溪水暴漲。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

豪雨持續狂炸，高屏溪幾近滿水位。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣長潘孟安下午到沿山公路（屏185縣道）視察土石泥流及淹水狀況。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

豪雨持續狂炸，屏東豪雨下不停，不僅山區溪水暴漲、土石流頻傳，就連高屏溪也幾近滿水位，畫面曝光後網友驚呼連連；屏東縣長潘孟安下午到沿山公路（屏185縣道）視察土石泥流及淹水狀況，直稱雨勢太驚人，「竟連高屏溪也滿水位」，已在下游處布建抽水機，盼將傷害降至最低；而屏縣府初估，目前農損將近3300萬。

潘孟安指出，屏東連續3天下了上千毫米的雨量，一天5、600毫米的急降雨，從山區、平原到沿海地區都造成很大傷害，連高屏溪都罕見滿水位，河濱公園高灘地也全部積水，縣府團隊已預防性撤離疏散山區部落居民，並在下游加強預部移動式抽水機，盡可能把災害降到最低。

而據縣府統計，至7日上午10時，全縣農業災損達3298萬餘元，面積約有330公頃，以瓜果、蔬菜類為主，有木瓜、茄子、鳳梨、苦瓜、檸檬、文心蘭等，後續還在增加中。對此，潘孟安說，將向行政院長蘇貞昌爭取農業天然災害救助，減少農民損失，而縣府也將逐年編列經費辦理治水工程，盼能獲中央支持。

縣府表示，三地門舊橋、高樹鄉口社大橋、南州鄉南州橋、新埤鄉餉潭橋、來義鄉南和大橋等因河川達到警示水位，實施預防性封橋。而屏185縣道2K＋500、7K＋400、13K＋200等3處，因積淹水及土石泥流嚴重，目前無法搶通，全線封閉；高樹鄉新豐村和興路18號土石滑落，雙向不通。

另台17線261.4K-261.5K嗂仔口橋北上路段，因路面淹水15公分封閉、交通管制，而258.2-259.1K路面也因淹水20公分封閉、交通管制，但265.8K-266.2k道路積水無法通行。屏22線3k＋800路口也因積水封閉、交通管制；枋寮鄉隆安路及隆華路地下道淹水，雙向不通；台24線30K＋670、41K＋500因水瀑、泥瀑漫淹，無法通行。