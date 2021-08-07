西瓜泡水。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

芭樂泡水。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

西瓜泡水。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

豪雨狂轟，彰化縣各地災情慘重，不少農田都泡水，目前僅鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、二林鎮、田尾鄉、芳苑鄉、大城鄉、溪州鄉等9鄉鎮，通報農損災，總計農損金額就已經超過521.5萬餘元，還在累計中，另外芳苑鄉有魚塭塭堤破損，損失約140萬元，農漁損失高達661.5萬元。

彰縣府農業處農務科長黃松欽表示，至7日下午16點前匯報，紅龍果受損面積30.2公頃、受害程度15％、受損金額226萬餘元；蔥13.23公頃、受害12％、金額46.3萬餘元；蘿蔔12公頃、受害16％、金額20.5萬餘元；花椰菜2.25公頃、受害6％、金額2.5萬元。

受害面積最大落花生，達67.5公頃、受害18％、金額117.6萬元；香瓜15.49公頃、受害程度12％、受損金額約29.4萬元；西瓜7.25公頃、受害15％、金額16.7萬元；甘藷25公頃、受害15％、金額54萬元；菊花1.2公頃、受害10％、金額8.3萬元；其他葉菜0.31公頃、受害8％、受損金額約0.3萬元；未來幾天縣府農業處和各公所將持續查報彙整災情。另外芳苑鄉有魚塭塭堤破損，損失約140萬元；未來幾天縣府農業處和各公所持續查報彙整災情。

農業處長邱奕志提醒農友注意防範措施，倘有災情亦請主動向當地公所通報，另外，如有災情顯現，為利加速復耕，除了請公所儘速勘查拍照外，也請農友可將照片併申請文件於受理期間向公所提出。

縣長王惠美除要求縣府農業處和各公所儘速持續查報彙整災情外，也希望中央可以從寬快速認定農損給予補助。