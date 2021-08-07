有些人非常好勝，總是用最嚴格的標準要求自己，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」點名，摩羯座、天蠍座、處女座、水瓶座好勝心很強，自我要求非常嚴格，永遠學不會放過自己，在旁人眼中或許已經足夠勤奮，成果也趨近完美，但他們自己總是覺得不夠好，非得拚盡全力直到筋疲力竭才肯罷休。

▍1.摩羯座

摩羯座總是覺得自己不夠優秀，能力不足，為了讓成果更亮眼，他們會嚴格要求自己，雖然在旁人眼裡已經非常努力和勤奮，但是他們遠遠覺得不夠，希望能藉由後天努力來達成目標。有些人以為他們閒不下來，其實他們只是因為不夠有自信，才會對自己這麼嚴格。

▍2.天蠍座

天蠍座心思縝密，防備心很重，停下忙碌的腳步會讓他們很沒有安全感，為了掌控全局、確認所有細節，他們願意吃苦，幾乎不給自己喘口氣的時間，隨持保持緊繃，用最嚴格的標準要求自己，雖然總是感到疲憊不堪，但能夠換來安心一切就值得。

▍3.處女座

處女座是完美主義者，因此對自己要求很高，他希望能在大家面前展現完美的一面，為了這個目的，他可以在暗地裡付出極大的努力，只希望達到理想中的成果。處女座認為，把自己管理好才有資格要求他人，因此會努力把所有事做到盡善盡美，在此之前絕不會放過自己。

▍4.水瓶座

水瓶座表面看起來好像什麼都不在乎，總是活在自己的世界裡，有時甚至會給人一種輕浮、不正經的感覺，其實他們很在乎自己的形象，如果在他人面前表現不佳，他們會把這件事記在心裡，夜深人靜的時候再默默反省，想著該怎麼改善，他們的好勝心太強，因此完全無法忍受自己失誤。