苡琍的運動服LOOK ，放送美尻、E奶南半球。（JKF提供）

苡琍外型亮眼擁有E乳兇器。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF八月封面女星邀請JKF女郎嫩妹苡琍拍攝福利照，FB擁有27萬的高人氣，是近期JKF力捧的女郎，神似港星周海媚有一種神秘女神的吸引力，很快能抓緊老司機的目光。這次拍攝黑色蕾絲內衣封面照，讓粉絲直呼女神降臨性感極致，一雙媚眼電力爆棚，她嬌嗔喊話：「快把我帶回家收藏。」她說自己熱愛模特兒工作，如果哪天決定封奶了，應該是身材走樣連她都看不下去了。

苡琍私下對工作的態度十分謹慎，也分享自己平常拍攝都會帶一位男生朋友陪同，並且支付他薪水，成為另類的「保護費」杜絕鹹豬手上身。原來這和她過去打工的經驗有關，她說：「我從國中就開始打工，一開始被咖啡廳經理吃豆腐，還曾被客人跟蹤，大學打工時也遇到一個怪怪的老闆，叫我和他玩然後給我零用錢，我才驚覺他想包養我！」因為遭遇過各種職場性騷擾，她直呼：「根本就不用踏入模特圈，就已經體驗過各種社會黑暗面，入行後反而覺得比較安全，不用再被客人或男主管觸碰到身體，雖然偶爾還是會被網友言語上的性騷擾，但比起肢體接觸好太多了！」

苡琍外型亮眼擁有E乳兇器，駕馭清純甜美作品也令人驚艷，在JVID頻道也有特別企劃讓粉絲大開眼界，一身學生運動服造型露出美尻和Ｅ奶南半球，火辣影片讓粉絲爭相想當同學。苡琍笑說：「想趁年輕紀錄好身材，疫情前為了拍攝JVID寫真和男模特兒有人與人的連結，會特別小心過程中盡量不要有兩人肢體觸碰，或是用取角度的方式擺姿勢，這樣可以保護自己，也尊重對方！」

因為疫情關係，苡琍難過表示自己兩個月沒工作，每天在家不外乎打電動、看動畫和運動，有時還會練琴寫歌，偶爾將自彈自唱的影片放上網路，她小聲回：「其實我最初的夢想是當歌手，但這個音樂夢從小就被家人扼殺了，因為家裡重男輕女，小時候只有我弟能學音樂，所以像吉他鋼琴都是這幾年我花錢去學的。後來轉個念，我也怕追夢會餓死，目前只能一邊賺錢，一邊玩音樂，其實也不錯啦！」