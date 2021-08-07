桃園市客家事務局與桃園市客家文化基金會攜手合作，打造平鎮區新富市場綜合大樓1樓空間成為「天光雜貨店」，網羅在地客家小農與文創品牌等各種商品，凸顯桃園客家特色，成為市面上少見的客家品牌實體購物平台。

天光雜貨店7日開幕，現場結合設計巧思與策展美感，規畫「客家小農」、「客家文創」、「客家百工百業技藝」三大亮點區域供民眾遊覽選購，現場超過百件以上商品，全出自於桃園市24家在地客家文創及小農品牌，另外還有10位職人技術工藝作品，充分展示客家文化發展的成熟樣貌，也展現出樸實卻具特色的客家風情。

天光雜貨店營業時間為每周二至周日上午11點至晚間7點，開幕一個月內提供多項優惠，除商品享9折之外，即日起到8月15日，只要結帳時出示隔壁鄰居全聯新富店購物發票，可再享全店商品95折優惠；9月7日前凡折扣完滿200元可獲得一次扭蛋機會。

除了實體商店外，天光雜貨店也結合網路世代的銷售轉型，整合電子商務平台增加品牌間相互交流的機會，搭建提供鼓勵客庄年輕品牌萌芽及彼此串連的管道，鼓勵更多客家年輕世代勇於嘗試發展。