女星琳妲（林羿禎）是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，也是知名網紅團體「反骨男孩」的一員，她以甜美臉蛋和火辣身材圈粉無數，人氣相當火；琳妲平時常在社群曬美照，近期中職復賽啦啦隊們也能進場，她也不忘先在家運動練習，全身香汗淋漓躺地上，邪惡視角大露傲人上圍，性感尺度破表。

前陣子台灣疫情加溫，全國實施三級警戒，中華職棒賽事也只能停賽，球迷看不到球員表現，更少了養眼的啦啦隊應援場面；所幸在疫情趨緩，中職復賽，場邊也能看到各隊的啦啦隊賣力跳舞，「Rakuten Girls」人氣成員琳妲4日在IG更新近況，開心表示終於能去球場跳舞，還特地提前在家練體能。

琳妲曬出兩張運動完的照片，她穿著貼身運動服躺在地板上，全身香汗淋漓，看起來像是經過超激烈運動，其中一張照片臉上表情累到放空；不過，琳妲躺著自拍，邪惡視角讓超巨上圍看似快掉出來，上面還看的到汗水，濕淋淋的模樣格外引人遐想。

大尺度運動辣照立刻讓一票男網友快發瘋，紛紛熱情表示，「好香又好濕」、「這視角太邪惡了吧」、「看到快噴鼻血」、「一定要收藏，太香了」、「被辣得不要不要啊」、「想幫妳擦乾汗水」。