高雄鄭姓女子與前夫離婚後，另結新歡開始與黃姓男子交往，但鄭女卻突然接到一封來自楊姓女子寄發的存證信函，內容提告鄭女介入楊女婚姻，鄭女質問黃男後才得知，黃男早已結婚生子，鄭女不滿反告黃男侵害「貞操權」，法官判黃應賠80萬元，而楊女提告鄭女的案件仍在審理當中。

判決指出，去年3月鄭女透過手機通訊軟體微信認識黃男，鄭女當時也曾向黃男表明正在處理與前夫間的離婚協議，鄭女與前夫結束婚姻關後，開始正式與黃男交往，並發展為情侶關係，還曾多次共同出遊、拍攝情侶合照、情愛對話及發生性行為。

未料，去年12月，鄭女突然收到一封楊姓女子寄發的存證信函，內容指稱鄭女侵害其配偶權，一直被蒙在谷底的鄭女才恍然大悟，拿著存證信函質問黃男，他才坦承自己在2017年5月與楊女結婚，並育有一女，鄭女知悉情況後，立即與黃男分手，且向楊女說明她是在不知情的情況下與黃男交往，但楊女仍對鄭女提起侵權行為賠償訴訟，目前仍在橋頭地院審理中。

鄭女被告後不滿反告黃男隱瞞已婚生子的事實，害他以為黃男單身，因此投入感情與他交往，進而發生數次性行為，黃男明顯故意以背於善良風俗的方法損害她的貞操權，造成她精神上痛苦，再加上仍需面臨楊女提起另案損害賠償訴訟，精神痛苦加劇，要求黃男應賠她80萬元。

高雄地院審理時，黃男未出庭答辯，只出具書狀承認鄭女指控的所有情事，並願意承擔賠償責任，但礙於目前的經濟狀況，他無法一次賠償索賠金額，希望與鄭女協調償還方式。法官認為，黃男既然都已坦承隱暪已婚身分，也同意承擔賠償責任且對求償金額不爭執，因此判黃男應賠80萬元，可上訴。