台灣新冠肺炎本土疫情今天新增12死，是7月9日以來再創新高。疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，7月13日曾修改程式，由於這幾天單日死亡個案多日為0，工作人員覺得奇怪，重新搜尋發現有些個案沒轉進來，是作業上擷取檔案時擷取不全所致，整理後統一於今日公布。對此，資深媒體人羅友志直言，陳時中的「賈維斯」，是政院政委唐鳳吧？

陳時中表示，本來這是自動化程式，捉出檔案後，由專業認定，不過由於這幾日單日新增死亡個案多次都是0，判定的單位覺得有些怪異，再度搜尋後，才發現這段時間有部分檔案沒有轉進來，合計有11例，因此在今日一併公布，加上今日的新增死亡，則有12例。

資深媒體人羅友志。（中時資料照）

羅友志7日在臉書PO文表示，陳時中這段話，讓剛好在看鋼鐵人3的他有感而發，羅友志說，電影中有一段空軍一號上面掉下來好多官員，東尼.史塔克急問「賈維斯」：「有幾個人？」。賈維斯回答：「13人，sir」，史塔克再問：「我們能救幾人？」。賈維斯回答：「4，sir」，主要是鋼鐵人只有四肢，最多也只能帶四位官員，後來史塔克想到手臂通電，讓大家手牽手，成功把13個人全部放到河面上，全部救起來。

羅友志說，或許有人好奇，他說這段的重點是什麼？羅友志指出，「賈維斯」清楚的跟史塔克回報前面狀況，史塔克才能想到策略，最後精準執行任務，把傷亡減到最低。正因為這段劇情，讓他質疑，陳時中的「賈維斯」，是唐鳳吧？校正回歸我們就不追究了，現在因為「檔案整理」就可以又冒出12位民眾因為染疫死亡⋯⋯連回報前面狀況，都一天到晚出錯，指揮官怎麼可能執行策略多精準？原來，這一年半唐鳳扮演的賈維斯角色，根本錯誤百出。