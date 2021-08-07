女星小S（徐熙娣）因在社群網站支持台灣選手，並稱其為「國手」引發兩岸爭議，遭到大陸網友群起出征指她指搞分裂、辱華，甚至有4家大陸廠商直接合作喊卡，對此，小S也在微博發文澄清「我不是台獨」，姐姐大S雖然沒有發現，卻因默默做了一件事再度掀起熱議。

小S莫名陷入台獨發言風波，沉寂幾日過後，5日在微博發文表示：「我不是台獨！疫情期間，請大家保護好自己和家人，祝健康、平安」，此舉再度引發陸網爭議，有不少粉絲都支持、鼓勵她，但也有酸民要求她應該要到全世界共用的社群平台Instagram表態才算數。

大S按讚小S「我不是台獨」貼文。(圖/翻攝自大S微博)

小S發文完後再度消失，而姐姐大S也悄悄按讚了該則貼文，被眼尖的大陸網友發現，認為她是在默默支持小S的立場，有粉絲替姊妹倆緩頰，「點讚就代表力挺妹妹立場了」，但大部分網友還是將砲口轉向大S，「跟老公鬧婚變都沒發聲，妹妹發文就趕緊點讚」、「感覺還是兩面人啊」。

事實上，大S一直十分低調，很少在社群平台上發文，反倒是汪小菲很常發表自己的想法，距離大S上次發文，已經是2月過年時的事情，當時她發出新年祝福祝賀粉絲，如今按讚力挺妹妹小S卻被放大檢視，前陣子汪小菲的失言風波還沒完全平息，妹妹又陷入爭議，可以說是一波未平一波又起。