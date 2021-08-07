在八八風災滿12週年前夕，台東太麻里溪水再度暴漲，當年遭到沖毀的51戶金峰鄉嘉蘭村民說，看著溪水暴漲就徹夜難眠。（蔡旻妤攝）

受到西南氣流影響，台東大雨不斷，在八八風災滿12週年前夕，太麻里溪水再度暴漲，當年遭到沖毀的51戶金峰鄉嘉蘭村民說，看著溪水暴漲就徹夜難眠，「這種水位就想起八八風災」。此外，大雨導致南橫公路土石鬆軟阻礙交通，另各地也進行預防性封橋。

台東6、7日大雨持續未停，縱谷的卑南溪及南迴線的溪流全暴漲，南迴線的金峰鄉壢坵村魯拉克斯吊橋、巴拉奧橋、虹橋等預防性封橋，禁止通行；而台東市、大武鄉多處路樹倒塌，達仁鄉南田村、安朔村及大武鄉尚武村、南興村則收到土石流黃色警戒預防性撤離勸告。

其中太麻里溪水暴漲最讓沿線居民憂心，2009年的莫拉克颱風重創台東，不僅知本金帥飯店及十餘戶商店被洪水吞噬，鹿野鄉紅葉溫泉也被淹沒，也造成嘉蘭村的堤防及51間民宅遭沖毀，成為村民難以抹滅的傷痛。

金峰鄉民代表林教廣指出，從昨天開始下雨後，老人家徹夜難眠，不少村民憂心八八風災重新上演，嘉蘭村巡守隊從昨夜不斷監看太麻里溪，「水位和當年八八風災一樣」，眼看溪水一直上漲，部落都很緊張，村民祈求八八災情不要重現。

嘉蘭記姓村民說，八八風災也是從8月7日開始下雨，下到8日父親節，太麻里潰堤，「現在溪水看來和當年一樣」。而嘉蘭村長莊福成決定封閉嘉蘭村旁的防汛道路，他呼籲村民，就算入夜後也不能掉以輕心，必須隨時保持警覺，若水位持續升高，有可能要撤離村民。

金峰鄉長蔣爭光指出，不排除預防性撤離上游拉冷冷部落100多位居民；金崙村長陳志偉說，多良第10鄰有7戶住戶預防性撤離，已各自依親到親戚家居住。

此外，大雨導致南橫公路土石鬆軟，在180公里、183公里處都出現落石阻礙交通。公路總局關山工務段指出，已經指派人員前往搶修，提醒民眾近日山區下雨，行經南橫公路務必注意安全。