邱阿公開心吃起蛋糕、豬腳麵線。（華山基金會提供／張妍溱台中傳真）

邱姓阿公（前），以農車為家，很珍惜將學童寫給他的祝福卡片，貼在駕駛座背板上。（華山基金會提供／張妍溱台中傳真）

邱姓阿公（前），以農車為家，四處流浪。（華山基金會提供／張妍溱台中傳真）

大家歡慶88節，台中市霧峰區82歲單身邱姓阿公，在自製農車屋上度過，華山基金會於父親節夕準備蛋糕、豬腳麵線及學童手繪的卡片，為邱阿公慶祝生日及父親節，在生日快樂歌祝福下，阿公眼眶泛紅地說，感謝社會溫暖，讓他擁有專屬生日蛋糕及過父親節「初體驗」，是永生難忘的回憶。

華山基金會指出，邱姓阿公年輕時在工廠上班，因未婚、膝下無子女，其父母過世後，他也從工廠退休後，選擇以農車為家，將農車後座搭蓋鐵皮，裡面搭蚊帳、簡單鋪設，晚上入內而睡，白天在公園活動，洗澡則到公廁或加油站盥洗。

邱姓阿公長年以農車屋為家，車子有時停駐在停車場旁或橋下，因不能久停，因此常被驅趕，過著「類游牧」生活，尤其豪大雨侵襲，相當辛苦，每當逢年過節，總是獨自度過，更沒慶祝過父親節及生日，他說1個人習慣了。

華山基金會現場獻上生日快樂歌，幫阿公慶生外，並致贈學童手繪的父親節卡片，祝他「父親節快樂！」，不識字的阿公，頓時拿起卡片看了許久，眼眶卻紅了地說，第一次過父親節，也20幾年沒吃過蛋糕、豬腳麵線，感覺真的好開心。

邱阿公感謝華山基金會志工們，陪伴他度過難忘的生日及父親節，並歡樂留影，他因以農車為家，將小朋友送的祝福賀卡，珍惜貼在駕駛座背板，也謝謝這些小天使們。