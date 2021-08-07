曹緣男子10米跳台奪冠。(澎湃新聞 )

楊健在比賽中出色完成了難度動作。（澎湃新聞）

東京奧運中國代表團拿到第38面金牌，追平倫敦奧運。7日跳水項目最後一項決賽，中國跳水隊在男子單人10米跳台，曹緣不負眾望，第一跳拿下滿分，最終摘金，隊友楊健獲得銀牌。

總計大陸在東奧跳水項目得到7面金牌，是歷來奧運最佳成績。

澎湃新聞報導，在之前舉行的男子雙人10米台比拚中，26歲曹緣也有出戰，當時他搭檔陳艾森取得銀牌。是本屆東京奧運會中國跳水隊唯一沒拿到金牌的分項。

當時在比賽中出現失誤的曹緣，沮喪又自責說：「對不起森哥，（我的）失誤太大了，起來之後分數都把森哥嚇到了。」搭檔陳艾森則連忙安慰，「沒有什麼對不起。」

作為老將的曹緣，身上也有不少傷病，比如左肩的肩傷，但他不會把傷病的影響帶到賽場上：「比賽的時候不會過多去關注傷的問題。」

此前雙人項目銀牌，他當做警惕，最終，曹緣也戰勝了自己。

27歲楊健是中國跳水隊老將，不過，比起在倫敦和里約奧運都已亮相的曹緣，楊健是個奧運新兵——這是他第一次參加奧運比賽。

2019年光州世錦賽男單10米台冠軍，加上之後奧運選拔賽亮眼表現，為楊健贏得了一張寶貴奧運會門票。在經歷了落選里約奧運名單的痛苦後，他終於在東京圓夢。

「奧運會感覺就像是沒見過面的一段愛情，想親自去見一見她，然後有情人終成眷屬。」楊健這樣形容自己對奧運的感覺。

在中國跳水隊，楊健依靠自己的高難度動作能力獲得了「難度王」的美譽，但高難度也將他的身體逼到了極限。

他的膝蓋存在傷病，奧運會前的備戰期間還打過封閉，但在不能下水訓練的日子裡他也沒有閒著，著重進行了力量訓練。

他表示「我不知道能不能拿奧運冠軍，但是我想去拿，我知道該怎麼去拿。」