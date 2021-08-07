台北股市當沖短線交易盛行，其中又以航運題材最為火熱，盤中挾帶大量進出，進而造成股價劇烈波動，籌碼動向自然為投資人所關注，凱基松山據點有大戶以「隔日沖」的手法，經常在社群平台引起熱烈討論，但近期其Google評論卻被狂洗1星評論，消息傳到PTT上，網友反應一面倒狂酸，「韭菜取暖大會」、「完全看不懂為何如此憤怒」。

台股正值火熱之際，投資人積極進軍股市布局，許多券商成交量更甚以往，凱基松山平均成交金額更是遠超其他據點，先前航運股漲勢如日中天，每當亮燈漲停時，當日即能發現凱基松山據點有大單敲進。

就近期交易進出來看，5日凱基松山有大戶買進高達10382張的菱生，未料翌日便將該股賣出11951張，且另有買單敲進四維航11637張，不過該公司6日通過辦理現金增資，亦引發網友一片熱議。

股民出征凱基Google評論。（圖／翻攝Google評論）

然該據點有大戶「隔日沖」的手法，似乎引來不少股民的敵意，紛紛前往凱基台北、凱基松山Google底下刷1星評論，直指「隔日沖」讓許多股民慘成韭菜被收割，負評的湧進也讓凱基台北和凱基松山評價狂掉，但底下亦有留言緩頰，「是在這邊開戶的隔日沖大戶，又不是公司操作」。

知名財經Podcaster對此在臉書發文表示，許多人對「隔日沖」恨之入骨，但就他自身經驗來看，不管是隔日沖還是當日沖，並不影響一檔股票的中長期趨勢，市場就是有各種玩法競合，有時甚至是隔日、當日沖反而成幫助手中持股點燃熱度的關鍵，所以大家還是釋懷吧。

而凱基據點被「出征」的消息傳到PTT股版上，網友反應幾乎一面倒，揶揄根本是「韭菜取暖大會」，認為真的蠻無聊的，別人策略能賺錢，有本事就一起沖，「看到一堆人輸錢開始怪隔日沖，當沖搞壞股票的說法真的會笑死」、「韭菜真有趣」、「只會怪別人不檢討自己」、「賠錢怪別人，怎不去想想如何當賺錢的」、「笑死，輸不起就刷一星，刷一星要幹嘛拉」。