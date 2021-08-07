東東餐飲集團董事長李日東，7日上午與2名跑友前往台南安平商港北外堤慢跑，突然一個大浪打來，將3人推撞到堤防道路邊的欄杆，導致林姓男子傷重不治，李日東被送醫救治幸無生命危險。據南區氣象中心表示，當時瞬間陣風是7級強風，浪高約3至4米，不僅可讓整棵樹搖動，人走在路上迎風時也會明顯感受到阻力。

據了解，去年12月3日台東大武地區也曾吹起7級強陣風，造成警方1支路邊測速照相桿，因抵擋不住強風吹襲，應聲斷頭掉落地面，顯見風勢之強勁。

今天上午6點多，55歲的李日東與53歲林姓、56歲邱姓等友人，結伴前往北外堤慢跑。當他們從堤頂跑到西端盡頭處的信號燈塔附近時，因風雨轉強，3人決定下堤頂從堤旁道路折返，此時突然一陣大浪越過堤頂襲來，將3人分別捲向堤防道路邊的鐵欄杆。

由於撞及力道相當強大，當場造成林男左肩、左上臂、雙手手肘、雙腳嚴重挫傷，身體也多處受傷，生命垂危；李日東則是頭部撕裂傷，下體受傷；邱男腿部擦傷。台南市政府消防局119勤務指揮中心獲報後，立即派員前往搶救，經送醫急救後，林男因傷重不治，李日東則已無生命危險，邱男幸無大礙。