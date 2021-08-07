桃園大圳6日下午1隻黑色年幼米克斯犬不明原因落水，員警跟民眾狂奔百米將狗狗打撈上岸，呼籲飼主認領。（警方提供）

桃園大圳6日下午1隻黑色年幼米克斯犬不明原因落水，在水中載浮載沉還發出哀嚎，員警巡邏發現，和民眾在岸邊狂奔百米，抓緊幼犬靠近岸邊時機，趕緊伸出木棍打撈上岸。將狗送到獸醫院治療，並暫時帶回派出所安置，呼籲飼主出面認領。

警方表示，桃園警分局龍安所員警蔡政諺、蔡佳穎6日下午巡邏經過桃園大圳龍門橋時，發現有民眾看著大圳奔跑，下車詢問，聽聞陣陣狗哀嚎，仔細一看發現1隻小黑米克斯漂在水上，因水流湍急，狗狗載浮載沉，一邊被大水沖往下遊，員警跟民眾擔心幼犬發生意外，拿著木棍奔跑100米，後來發現牠稍微靠近河岸，民眾趕緊用木棍打撈其上岸。

幼犬被救上岸後，疑似失溫不斷發抖，員警先拿毛巾擦拭，再送往獸醫院治療，初步發現幼犬並無大礙，還在獸醫院為狗狗洗澡。不過狗狗雖有項圈，卻沒植入晶片，年紀約5個月大。員警帶回派出所安置後，還自掏腰包購買狗飼料、尿布墊等，幼犬疑似太累，連吃兩碗飼料，吃飽喝足後隨即呼呼大睡。

員警說，第一次執行「救狗」勤務，幸好有成功將狗救起來。警方也呼籲飼主盡快出面認領，若至9日仍無人出面，將通報桃園市動物保護處處理。