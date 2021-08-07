有些人擇偶時並沒有考慮太多，常常在短時間內就能愛上對方，星座運勢網站「星座上上簽」分享，白羊座、雙魚座、天秤座的人最容易墜入愛河，他們面對愛情時很感性，很少從理性層面思考對方是否真的適合自己，感覺對了就會愛上對方，非常容易深陷熱戀中無法自拔。

▍1.白羊座

白羊座性格單純，與人相處時非常熱情，他們不會隱藏自己的心思，心裡想什麼會完全反映在表情和行為上，愛情中他們最重視感覺，有時看對眼、氣氛對了，他們會立刻墜入愛河，然後毫不猶豫的展開追求，在追到手之前他們會有用不完的精力，拚死拚活也要讓對方愛上自己，非常容易陷入熱戀。

▍2.雙魚座

雙魚座是標準的戀愛腦，很容易被愛情沖昏頭，在感情上很愛幻想，又容易被感動，只要有人對他好，讓他有被寵愛的感覺，他就會開始在意對方的一舉一動，不管對方的出發點是友誼還是愛情，他的心中立刻能寫出一部轟轟烈烈的言情小說，就算對方沒有展開追求，雙魚座也很可能會深陷其中，不知不覺就愛上對方。

▍3.天秤座

天秤座擇偶時是標準的「外貌協會」，只要長得好看，他們就會立刻動心，一個人的長相就能決定天秤座的第一印象，他們往往在見面看第一眼的時候，就把對方劃分為朋友或曖昧對象。天秤座對情人很偏心，能夠包容對方的缺點，因此沒那麼在乎個性或內在，只要對方的外表是自己的菜，幾乎就能讓他陷入瘋狂，非常容易墜入愛河。