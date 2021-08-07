台29線甲仙段驚悚路面下陷 單線通行下方驚見湍急洪水

八八風災12周年前夕，高雄飽受強烈雨勢侵襲，各區傳出災情，其中台29線甲仙路段被民眾發現1處道路地基遭雨水沖刷而塌陷，雙向道路當場僅剩單向能通行，塌陷處還能見到湍急溪水，場面駭人；另外在小港區天池路也有1處邊坡因雨水沖刷，地基鬆動塌陷。

臉書「記者爆料網」7日公開1段影片，高雄那瑪夏區的台29線甲仙路段被民眾直擊有一段路地基遭雨水掏空，路面整個下陷，雙向通行的道路僅剩靠近山壁的單向道路可通行，路基掏空處還能見到滾滾洪水正湍急流動，畫面相當駭人。

而該路段在昨日也發生1棵路樹倒塌壓到電線，造成那瑪夏全區停電，影響3000多人；恰逢八八風災12周年前夕，高雄其他區域也發生多起災清，其中位於山區的桃源、茂林和六龜日雨量已突破600毫米，桃源區通往拉芙蘭的明霸克露橋不敵滾滾泥水沖刷斷裂，玉穗溪也慘遭土石流侵襲被一片黑泥覆蓋，空貨櫃屋被沖推懸空至荖濃溪交界處。

小港區天池路邊坡因雨水大量沖刷，地基鬆動塌陷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

貨櫃屋被土石流沖至荖濃溪和玉穗溪交界處騰空懸在石塊上。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

而小港區天池路邊坡有施工工程，也因雨水大量沖刷，地基鬆動塌陷；高坪18路和23路也有多處路樹倒塌意外，警方在現場拉起封鎖線警戒。