成家班的首位外籍成員Bradley James Allan，也是即將上映漫威電影《尚氣與十環傳奇》的動作指導總監。67歲動作片天王成龍今(7日)在社群網站透露其實這幾天他心情很難過，因為上個月才接獲成家班第二代成員楊升病逝噩耗，今又再度聽聞悲傷消息，成家班第四代成員Bradley James Allan也因病離世，享年48歲。

67歲成龍今日在微博罕見PO出長文，坦言他這幾天來心情非常難過，因為在上月28號成家班成員楊升才因病離世，與楊升昔日一起出生入死的日子，就像還在眼前。然而他今又接獲悲傷消息，連另一位外籍成員Bradley James Allan也因病離開這世界。

成龍今日PO文悼念成家班兄弟Bradley James Allan與楊升。(取自成龍微博)

成龍回憶當年在拍《一個好人》的時候，Bradley James Allan因為對中國功夫的熱愛來探班，後來憑藉出眾的能力，讓他從影迷成為武行，並加入了成家班。Bradley James Allan接著更以在《玻璃樽》中與成龍的精采對打戲，讓許多影迷留下深刻印象，更成為了好萊塢最炙手可熱的動作指導。

成龍幾天之內痛失成家班2個親人，他心情難以形容，除了懷念兄弟，也只能對自己說一定要為更多的動作電影人爭取展示他們作品和能力的空間，為更多基層的特技人爭取基本的保障和尊重，「這是我到了這個人生階段，有能力做，應該做，也必須做的。」最後他更寫下：「兩位兄弟，天堂裡沒有病痛，願一路走好，永遠懷念你們。」