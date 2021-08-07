紐約州阿爾巴尼郡警察局今天表示，一名州政府前雇員指控紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在位於阿爾巴尼郡的州長官邸對她伸出鹹豬手，這名女子已經提出刑事告訴。

路透社報導，這位未公開姓名的女子當時擔任行政助理，她告訴紐約州調查人員，古莫有一次觸摸她的胸部。這是出身民主黨政治世家的古莫，目前所面臨的最嚴重性騷擾指控。古莫一度被看好的政治前途，已瀕臨崩潰邊緣。

這位前助理是州調查人員本週所指曾遭古莫性騷的至少11名女性之一。古莫抗拒拜登（Joe Biden）總統等人呼籲他辭職的普遍聲浪，可能遭紐約州議會彈劾。

古莫委任的律師葛拉文（Rita Glavin）6日在記者會上表示：「本案至今無人公允地探求真相，目前的調查只是為了佐證先入為主的供詞。」

根據紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）3日公布的調查報告，這名行政助理告訴調查人員，2020年11 月古莫把她叫到州長官邸，然後帶她進入一個房間並關上門，古莫將手伸入她的上衣，隔著內衣抓著她的胸部。

曾任紐約州檢察官、專精性侵案件的紐約州立大學水牛城分校（University of Buffalo）法學教授歐林（ Judith Olin）指出，這名前助理的指控也許足以構成強行觸摸的輕罪，甚至可能構成性虐待重罪。不過她也指出，在缺乏物證和人證的情況下，起訴恐不易。

古莫的律師葛拉文表示，這位前行政助理的指控不實。紀錄顯示，這名女子2020年11月16日到過州長官邸，而葛拉文指出，從這名女子當時在官邸寄出的電郵，看不出發生任何不愉快事情的跡象。

「這些文件證據不能佐證她所說的內容。」

古莫的律師團並批評詹樂霞，未公布證人對調查人員所作供詞的筆錄，這讓他們無法直接查看證據。

詹樂霞的發言人李威（Fabien Levy）回應指出，11名女性的供詞有大量的證據佐證，任何企圖破壞這些證詞可信度的發言，都不恰當。