台南市北門區第2公墓每逢大雨，瞬間變成「水中墓園」。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市北門區第2公墓逢大雨必淹，這幾天雨下不停，一路淹到一旁的產業道路。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市北門區第2公墓逢大雨必淹，這幾天雨下不停，一路淹到一旁的產業道路。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市北門區第2公墓因地勢低窪，每逢大雨地表水匯流無法宣洩，致使積水難以消退，上百座墳墓瞬間變成「水中墓園」，這陣子連日大雨，第2公墓也從早淹到晚，當地里民抱怨，「我阿嬤、阿公已經在水中游泳好幾天」，政府應該想辦法改善淹水情況，否則要他們怎麼跟長輩交代？

當地里民嘲諷說，北門這幾天陣陣大雨，位於文山里的第2公墓積水無法及時退去，出現墳墓泡水奇觀，其實這個景象對他們來說，早已見怪不怪，每次下大雨這處公墓就會淹水，從墓園淹到一旁產業道路，直到逐漸天轉晴，積水才慢慢消退。

但也有人無奈嘆道，每次看到墳墓泡水，就會覺得很愧對祖先，整晚睡不著，一直焦慮地等待水何時退去，能趕緊清理環境；1年多前政府派員來會勘，但卻沒下文，大雨一來，淹水情形未見改善，直言「應該是這裡沒有官員的祖先，他們一律無感」。

北門區長吳朝立回應，第2公墓附近的排水溝並未完全貫通，沒有連接附近的溝渠，如果要興建一條排水渠道，會占用到私有土地，故若要設置，得必須取得地主同意，但一直未收到地主的同意書。

吳朝立坦言，若是村莊部落或道路發生排水問題，他們一定馬上處理，但由於第2公墓地處偏僻，幾乎是產業道路和農地，所以比較沒有急迫性，不過，這件後續公所會向市府爭取經費，並積極協調地主同意，再來進行改善工程。