嘉義縣民雄鄉新增2例確診案例，民眾冒雨到民雄擴大篩檢站等候採檢。（廖素慧攝）

嘉義縣連續2個周休爆出15個新冠肺炎確診案例，縣府7日在民雄設立擴大篩檢站採檢，嘉義市政府也啟動擴大採檢專案，呼籲曾到嘉義縣高風險地區或有可疑症狀者到指定醫院採檢，而先前水上鄉工廠群聚感染案，嘉義市採檢58人均為陰性。

7月31日至8月3日嘉義縣水上鄉工廠群聚染疫造成嘉義縣12人、嘉義市1人確診，嘉義縣民雄鄉8月6日新增2名確診案，由於嘉義縣市是生活共同圈，疫情也同步拉警報，嘉義縣衛生局7日至9日在民雄水資源回收中心開設擴大篩檢站，7日雖然下一陣陣大雨，但仍有不少民眾冒雨到篩檢站受檢，縣長翁章梁也到場了解快篩情形。

翁章梁表示，民雄鄉2名確診案為新北市確診案的家庭接觸者，全案匡列家屬和接觸者9人篩檢都是陰性，擴大篩檢的對象為個案的鄰居、經訪查可能有頻繁接觸者、村里群聚點，或是自認有可能接觸或有在足跡處停留者，7至9日都可以免費快篩，篩越多，就越安心。

嘉義市政府衛生局表示，因應民雄鄉於8月6日新增確診新冠肺炎案例，市府啟動社區擴大採檢專案，6日至9日如市民曾到嘉義縣高風險地區，或有疑似新冠病毒症狀，可以到中榮嘉義分院、部立嘉義醫院、聖馬爾定醫院等3家社區採檢醫院採檢。

市府衛生局表示，因應嘉義縣水上鄉職場群聚案，嘉義市自7月30日至8月6日擴大社區採檢58人，全部陰性。