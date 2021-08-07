李日東透過影片報平安說，「我目前還很OK，感謝大家的關心」

台南安平商港北外堤7日上午傳出有3名民眾晨跑時，被強風吹襲撞到堤防邊的鐵欄杆，導致1死1傷，其中53歲的林姓男子因傷重送醫不治，而頂鮮集團董事長李日東則頭部撕裂傷、身體多處骨折，目前正救治中；稍早李日東透過影片報平安說，「我目前還很OK，感謝大家的關心」；集團對此也發出聲明表示，感謝外界關心，目前李日東正在加護病房救治觀察中。

前立委賴坤成先是在臉書透露1名傷者為頂鮮集團董事長李日東，之後更在臉書PO出李日東躺在病床上報平安的影片，李日東說「大家好，我目前還很OK，感謝大家的關心，謝謝你們謝謝」；頂鮮集團也對外回應，非常感謝各位的關心與祝福，手術一切順利，目前先在加護病房觀察中，會再轉回病房復原休息休養，待復原康復後，會向各位關心的好朋友們親自致意致謝

前立委賴坤成先是在臉書透露1名傷者為頂鮮集團董事長李日東，之後也在臉書PO出李日東躺在病床上報平安的影片。（翻攝自賴坤成臉書）

賴坤成提到，李日東每天保持晨跑的習慣，不論何處、風雨無阻、全年無休，跑步結束後即會將跑距及時間與朋友分享，而他也強調，李日東平時就熱心公益，雖逢大難，但一定能否極泰來。

據查，出身台南市安南區四草鹽工子弟的李日東，38歲開店時，曾因3天3夜不眠不休監工病倒，康復後領悟到健康的重要，為鍛練身體，堅持風雨無阻天天慢跑。李日東在餐飲界大幅拓展版圖，擁有上市公司御頂國際及10多個品牌，餐廳遍及全台、大陸等地，為白手起家的典範。

頂鮮集團聲明如下：

非常感謝各位對我們董事長的關心與祝福，手術一切順利，目前先在加護病房觀察中，會再轉回病房復原休息休養，待我們董事長復原康復後，定向各位關心他的好朋友們親自致意致謝，再次感謝大家。