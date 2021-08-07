國內疫情逐漸降溫，也讓三級警戒期間，各縣市首長防疫表現是否能獲2022連任備受討論，台中市長盧秀燕防疫措施在幾份民調中，支持度雖不是最高，但好感度也不俗，讓民進黨2022選情不容樂觀，據媒體報導，有知情人士表示，若現在呼聲最高的立法院副院長蔡其昌不選，那2020曾拿下全國最高票的民進黨立委何欣純就有機會出戰，對上盧秀燕。

民進黨立委何欣純。（圖片摘自何欣純臉書）

據《遠見雜誌》日前公布一份「縣市長施政滿意度調查」結果顯示，台中市8大施政面向淨滿意度持續提升，「經濟與就業」指標淨滿意度進步幅度最大，高達53.7％。此外，該民調顯示，侯友宜滿意度全台第一，贏得81.5％市民按讚。且盧秀燕是唯一滿意度、施政分數都上升的六都首長。滿意度上升5.8個百分點，施政分數上升3.3分，不滿意度則下降6.3個百分點。

據《信傳媒》6日報導引述綠營中部知情人士看法指出，2022民進黨選戰不容樂觀，盧秀燕和彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善，在疫情期間皆有一定的表現，民進黨佔不到一點便宜。而台中政壇近期傳出，蔡其昌並非一定會選市長，也讓地方上的同黨立委何欣純、張廖萬堅都被點名。其中，何欣純曾在2020年立委選舉拿下全國最高票，若推她對決盧秀燕，有機會一搏。

但該知情人士也指出，明年選舉台中有一個觀察指標，那就是立委陳柏惟10月下旬的罷免案投票，值得觀察。

針對朱立倫提及盧秀燕是2024年參選的強棒之一，對此，盧秀燕昨日也回應：謝謝他的抬愛，她完全沒有這樣的想法，專心市政，謝謝大家。