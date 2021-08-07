台一線枋山段發生百萬名車自撞分隔島，路燈慘遭連根拔起。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

台一線枋山段發生百萬名車自撞分隔島，路燈慘遭連根拔起。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

豪雨轟炸，屏東災情頻傳，台一線枋山段7日午間發生一起驚悚車禍，百萬名車由南往北行經台一線452.1公里處時，駕駛因覺得與前方車輛距離太近而煞車時，因天雨路滑產生水漂作用，整台車失控往分隔島撞，且因撞擊力過大把路燈撞到連根拔起，所幸車上3人僅受輕傷。

「幸好對向沒有來車。」枋寮警分局指出，鄭姓駕駛人駕駛小客車沿台一線北向內側快車道由南往北方向行駛，於7日13時40分許，行經枋山鄉台一線北向452.1公里處，自撞中央分向島上，並把路燈連根撞倒，所幸沒有傷及無辜，駕駛酒測值為零，車上共3人輕微受傷，已由警方依規定處理。

枋寮警分局長簡彥匡表示，連日間歇性豪大雨，籲請用路人加強注意天雨路滑，小心駕駛，避免因水漂效應，車子打滑造成意外事故，而分局將不定時編排測速照相勤務，加強交通違規稽查及定點守望，提醒用路人注意行車安全，以減少交通事故發生。