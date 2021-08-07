受到熱帶性低氣壓、盧碧颱風影響，農委會主委陳吉仲在其臉書指出，許多地方都傳出豪雨災情，尤其是以中南部主要農業生產地區最嚴重，光是目前接獲回報的農業損失就已經破1億5千萬，而且還在持續上修，農委會將在周一統一公告「雲林縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市及屏東縣」全域全品項為農業天然災害現金救助及低利貸款的適用對象，至於彰化縣、南投縣等其他縣市，將視這兩天降雨情形，以鄉鎮為單位來公告。

過去若要公告為天然災害現金救助對象，要先由農民提報至鄉鎮公所、縣市政府後，達一定程度再邀集改良場會勘災損狀況，才能公告為天然現金災害救助對象，但前面的提報過程往往就要一周的時間。

陳吉仲表示，7月底的烟花颱風、8月初的強降雨及這次的盧碧颱風，接力帶來豐沛水氣，許多地方都傳出豪雨災情，尤其是以中南部主要農業生產地區最嚴重，光是目前接獲回報的農業損失就已經破1億5千萬，而且還在持續上修。

陳吉仲說，另外為了讓農友在最短時間內獲得救助，並減輕地方基層為了因應全域全品項公告可能帶來的勘損重擔，周一也將宣布大幅簡化的災損認定方式，部分品項若有科學數據可證實普遍已達損害臨界，那就不用再進行全面勘損，農民申請後只要確認有種該作物，即可核給救助，如此次受損最嚴重的木瓜，因豪雨淹水已造成普遍的損害，那麼基層公所在認定災損時就不用再一塊地一塊地去看，只要確認申請人確實是種木瓜就行。希望透過這樣的改變，讓農友在第一時間獲得所需要的協助，也保護基層同仁的安全，並兼顧第一線行政的可行性。