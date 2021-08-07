由於今天苗栗山區降下大雨，且雨勢至目前仍大，泰安鄉公所考量雨勢仍大，且道路已多處中斷，無法通行，今晚6點30分決定8日停止上班、上課。

屏東霧台鄉累積雨量飆破644毫米 大武村百餘人受困山區
台南、高雄、屏東、嘉義縣市 今停班課
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