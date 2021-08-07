考量雨勢仍大 苗栗泰安鄉8日停止上班上課 18:402021/08/07 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣泰安鄉公所考量雨勢仍大，且道路已多處中斷，無法通行，今晚6點30分決定8日停止上班、上課。（民眾提供／陳育賢苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於今天苗栗山區降下大雨，且雨勢至目前仍大，泰安鄉公所考量雨勢仍大，且道路已多處中斷，無法通行，今晚6點30分決定8日停止上班、上課。 屏東霧台鄉累積雨量飆破644毫米 大武村百餘人受困山區 台南、高雄、屏東、嘉義縣市 今停班課 #苗栗 #8日 #雨勢 #仍大 #泰安鄉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 池上圳入水量少1／3 農田分區輪灌 04:102021/08/07 地方新聞 大雨猛降南投仁愛 台14線往清境農場土石崩落 全線一度中斷 09:342021/08/07 社會 疑土石滑落 高鐵苗栗至台中列車目前仍停止 12:192021/08/07 生活 雲林沿海暴雨 大排溢堤 淹水又來 04:102021/08/07 地方新聞 馬祖2日累積降雨330毫米破紀錄 南北竿土石崩落災情頻傳 15:492021/08/07 社會 雨彈襲高雄 桃源區聯外道路阻斷成孤島 09:272021/08/07 生活 高鐵台中-苗栗段停駛轉巴士接駁 乘客無奈希望儘速安全回家 17:272021/08/07 生活 原盧碧登陸竹苗 今下午出海！全台豪雨續炸 10:142021/08/07 生活 直擊高屏溪水暴漲淹上堤岸 一片汪洋畫面震撼 13:242021/08/07 社會 豪雨狂炸屏東霧台鄉累積雨量破581毫米居全國之冠 大仁科大旁封路 12:472021/08/07 生活 歷史現驚人巧合 62年前、12年前都發生八月水災 12:422021/08/07 生活 生活熱門新聞 中央突襲加開莫德納接種 1小時半數名額被搶光 - 生活 豪雨灌飽全台水庫 罕見7座蓄水率100％ - 生活 百萬AZ族有福了 70萬人優先混打BNT、莫德納 - 生活 盧碧颱風恐復活！氣象局估12小時後重生 最新降雨趨勢曝 - 生活 疫苗混打太晚來 醫嘆：最後只爽到二類官員 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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