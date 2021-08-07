雲林縣沿海鄉鎮積水未退，雲林縣長張麗善（左四）視查水林鄉積水情況。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣受西南氣流豪雨影響，各鄉鎮傳出淹水災情，台西、水林等沿海鄉鎮低窪地區仍積水未退，台西鄉菜尾公墓眾多墳墓更是泡在水裡，水利署長賴建信、雲林縣長張麗善7日分別勘災，找出淹積水原因進行改善。

賴建信7日與地方官員、民意代表會勘四湖鄉箔子寮、口湖鄉下崙、水林鄉、北港鎮等地，了解抽水站運作、防潮閘門功能、大排溢堤等情形，他表示水利署自2014年起至2021年止，已在雲林縣投資治水預算總計約101.56億元。

賴建信說明，土間厝大排在北港樹腳里段溢流，造成庄內淹水，原因之一為時雨量高達102毫米，但北港滯洪池針對大庄社區除設有排入口並增設移動式抽水機平台，搭配雲林縣府原有抽水機組，應可加速排入滯洪池。

下崙地區地勢偏低，目前已設置分洪道、滯洪池及15CMS抽水站，以往正常操作時已有發揮淹水改善成效，但此次事件於分洪道出口閘門似乎並未開啟，建議縣府加強閘門、滯洪池及抽水站操作管理，發揮排水最大功效。

張麗善視察水林鄉，表示水林鄉萬興大排肩負市區、鄰近村落排水功能，萬興大排下游接牛挑灣溪，受到潮汐影響，使牛挑灣溪常處於高水位，若遇上游強降雨，則易造成萬興大排排水無法往下游宣洩呈現高水位，甚至蓄積村落或市區形成積水。

張麗善指出，萬興大排及牛挑彎大排確實有增設抽水站必要，或藉分流計畫，快速將水量排除引流至牛挑灣溪，減少當地淹水狀況，縣府將視這幾天淹水狀況，進行更細部的治水規畫。

另外，台西鄉大部分積水已消退，但民眾發現菜尾公墓7日還泡在水裡，質疑是周邊排水出現問題，希望相關單位設法解決，重視先人安葬品質，不要讓活人、死人都受罪。