雲林縣西螺鎮福興宮農曆7月封鐘鼓，讓「好兄弟」安心過慈悲月。（西螺福興宮提供／張朝欣雲林傳真）

農曆7月普度是台灣重要的民俗節慶，雲林縣西螺鎮福興宮太平媽依照古例，在7日農曆6月最後1天舉行封鐘鼓儀式，廟方表秉持太平媽慈悲精神，為避免農曆7月鳴鐘擊鼓驚擾到「好兄弟」，因此封鐘鼓讓「好兄弟」安心度過普度慈悲月。

8月8日為農曆7月1日，民俗傳統上「好兄弟」將來到陽間，享受大家敬獻的供品。台灣習俗強調人情味，希望「好兄弟」1年1次享受普施濟度時，可以好好地大快朵頤，歡樂的度過慈悲月，因此西螺福興宮設身處為「好兄弟」著想，在農曆6月最後1天舉行封鐘鼓儀式。

福興宮董事長楊文鐘表示，廟裡的鐘鼓是祭神的禮器，或是透過暮鼓晨鐘作為報時之用，代表神明的威儀。守護在廟內外的無形神將神兵們，聽到鐘鼓聲便會進行警戒護衛動作，為避免7月鳴鐘擊鼓驚擾到「好兄弟」，因此封鐘鼓讓「好兄弟」享受平靜的普度時光。

楊文鐘說，福興宮依照舊俗古例舉行封鐘鼓儀式，透過西螺媽祖太平媽慈悲精神，感念農曆7月來到陽間的4生6道孤魂好兄弟等眾生，難得1年1次可以來到陽間參與法會聽經聞法，也強調人與未知世界的相互尊重。

福興宮指出，廟方延續百年慶讚中元的傳統，將於農曆7月23日（國曆8月30日) ，舉辦慶讚中元拔薦法會，今年因為疫情影響，福興宮官網特別提供線上贊普與普度超度的服務。

普度超度拔薦對象有祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等，均設置專屬牌位、功德牒文與財帛資糧包，讓信眾能夠透過普度儀式，對親屬、寵物們表達一絲的還念。