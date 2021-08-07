近日全台持續降雨，導致菜價上漲，北農指出，菜價從昨每公斤平均42.2元，上漲至今日43.9元，漲幅為4％，也創下今年以來新高；北農主任祕書路全利表示，中南部產地受到連日大雨的影響，供應相較大雨前減少，加上父親節和周末消費者需求高，菜價也會上漲。

全台受到熱帶低氣壓影響豪雨直下，雖然餐廳已開放內用，但仍有不少家庭不想外出，到市場採買食材在家慶祝父親節，路全利說，產地受到降雨影響供應減少，菜價需求高，價格也會上漲，至於水果的部分，昨日每公斤平均價為40.5元，上漲至今日每公斤平均價42.7元，上漲了5％。

採買的媽媽抱怨指出，就連夏季盛產的季節菜也好貴，絲瓜便宜的時候3條50元，現在是1條就要50元；青椒一個現在要25元，便宜的時候10元到15元就有，高麗菜更是貴得嚇死人，1顆要250元。

麵店陳老闆指出，香菜一公斤要150元、青蔥一公斤也要100元，受到疫情影響生意已經很差，菜價又一直漲，只能把蔥切細一點、少加一點來降低成本，不然生意真的做不下去了。

明天也正逢農曆7月1日要拜拜，水果需求量增長，到市場採買水果的婆婆指出，香蕉一斤現在是33元，之前便宜時一斤只要8元，價格真的差很多，百姓受到疫情衝擊失業，現在水果、蔬菜又一直漲價，真的是民不聊生。