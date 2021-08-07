中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7日）宣布，下周將開放醫護人員混打新冠疫苗，讓在專責醫院奮戰的第一線醫護優先施打，約有3.3萬人受惠。對此，北市聯醫中興院區整合醫學主治醫師姜冠宇大力支持，表示這決策須要勇氣與執行力，更有助於讓台灣成為亞洲的防疫決策和數據累積的前鋒。

下周將開放醫護人員混打新冠疫苗，讓在專責醫院奮戰的第一線醫護優先施打，約有3.3萬人受惠。(指揮中心提供)

指揮官陳時中昨（6日）就宣布將開放疫苗混打，表示根據專家建議，第一劑若接種AZ疫苗超過10週，第二劑可混打mRNA疫苗，即莫德納或BNT疫苗。目標對象暫開放第1至3類人混打，但第一線的專責醫院醫護為優先考慮。

消息曝光後，醫師姜冠宇隨後在粉專《姜冠宇醫師Pro'spect》上直呼，「這當然要大力給予鼓勵，強調並不是符合期待或對錯與否，而是這是在非常多的考量權衡下殺出來的決定。他說，「這是決策的勇氣加上執行力」。

姜冠宇指出，第一線醫療人員與大眾不同在於，醫療人員不能單純防重症，因在第一線有更多接觸外來變異株的機會，「一旦院內感染，造成單位整個被匡列，不但戰力損失還轉為病人」。每當面對新的疫情，判斷醫療量能從緊繃轉崩潰的指標就是院內感染的比率，姜冠宇坦言，光Alpha（英國變異株）就造成每家醫院或多或少感染，更何況未來的Delta（印度變異株）呢？

姜冠宇指出，在次世代（第3劑）疫苗應變、可更新病毒株版本成為常態前，用現有工具實施混打來提升T細胞反應對抗變異株，是可參考採取的做法。儘管有些第一線人員想法更超前，混打也存在不少爭議，但是這個決策，有助於建立台灣成為亞洲的防疫決策和數據累積的前鋒。

姜冠宇說，隨著時間過去，全球開始打第三劑的時候，大眾混打自然就會成為常態了。「疫情時代，沒有最好的決策，只有洞見與膽識」。