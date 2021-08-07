東京奧運已進入倒數第二天，大部份項目都來到尾聲，本次奧運中華隊表現出色，一共奪下2金4銀6銅的成績，讓國人相當雀躍，而大多選手也都返回國內接受喝采，其中柔道、羽球、體操、高球、拳擊和空手道都帶回史上第一面獎牌。這次的中華隊在奧運有所突破，真的非常令人開心。

而明天就是東京奧運最後一天了，台灣時間晚上8點日本東京將舉行奧運閉幕式，由於大多選手都已返國，加上疫情限制緣故，這次中華隊僅有4位選手代表出席，此4人分別是短跑好手楊俊瀚、標槍好手鄭兆村和黃士峰，「跨欄王子」陳傑將擔任掌旗官重任。

中華隊在開幕式一共有11人出席，當時選手包含盧彥勳、郭婞淳、張筑涵、黃渼茜、丁華恬及6位職員，由盧彥勳和郭婞淳擔任掌旗官，當時中華隊在第104順位出場，穿著相當典雅的藍白隊服進場，現場氣氛相當不錯，也為這次奧運帶來好的開始。

7月23日那天開幕式現場也帶來許多精彩表演，包含煙火秀、無人機飛舞，還有壓軸的富士山聖火點燃儀式都令人印象深刻，所以閉幕典禮會帶來什麼好戲也讓人期待。通常閉幕典禮的一大重點就是讓下屆奧運主辦國先進行「預告」表演，日媒也透露巴黎將上演「凡爾賽玫瑰」大秀。

2016年里約奧運閉幕典禮日本也展現他們的國家特色，秀出知名動漫角色哆啦A夢、凱蒂貓，前首相安倍晉三更還化身電玩主角「超級瑪利歐」現身，讓現場觀眾相當興奮，可惜因為新冠肺炎在全球肆虐，萬眾期待的東京奧運延了一年才展開，不過還是順利主辦完成，相信對日本來說終於鬆了一口氣。

而因為東京奧運延期一年的關係，下屆巴黎奧運在3年後就要展開，所以粉絲們不怕等太久，也希望經過3年的時間新冠肺炎能慢慢消退，讓下一屆奧運能順利舉辦，並能重新開放觀眾入場，世界各國也能派出最強好手參賽，相信這是全世界人民都期盼的事，而2028奧運也確定由美國洛杉磯舉行，2032則是由澳洲布里斯本。