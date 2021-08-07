這輪新冠肺炎Delta變異株病毒疫情，原發地江蘇省南京市疫情趨緩，市紀委究責名單7日出爐，南京市南京副市長胡萬進政務記過、市衛健委主任方中友免職、疫情最嚴重江寧區區長嚴應駿降為二級調研員，其他東部機場集團領導3人，分別給予立案審查調查並採取留置措施、立案審查調查等處分。

江蘇新聞微信公號7日消息，經中共江蘇省委批准，江蘇省紀委監委調查南京祿口國際機場疫情防控不力問題，根據目前調查情況，先期對相關人員進行處理，通報如下：

經江蘇省委批准，江蘇省紀委監委對南京祿口國際機場疫情防控不力問題進行調查。根據目前調查情況，先期對相關人員進行處理，通報如下：

汪超，東部機場集團中共黨委委員、副總經理、辦公室主任，兼機場涉外疫情防控指揮部指揮長，涉嫌玩忽職守，對疫情防控履行管理監督職責不力，造成重大損失和惡劣影響，省紀委監委對其立案審查調查並採取留置措施。

尹運文，東部機場集團應急救援部主任，涉嫌玩忽職守，對疫情防控履行管理監督職責不力，造成重大損失和惡劣影響，省紀委監委對其立案審查調查並採取留置措施。

許永傑，東部機場集團地面服務部主任，對疫情防控工作履職不力，造成重大損失和惡劣影響，省紀委監委對其立案審查調查。

胡萬進，南京市副市長，對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其政務記過處分。

嚴應駿，南京市江寧區原區委副書記、區長，對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，降為二級調研員。

方中友，南京市衛健委黨委書記、主任，對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其南京市衛健委黨委書記、主任職務。

其他有關責任人員仍在調查中。