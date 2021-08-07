東京奧運進入尾聲，在今（7日）男子單人10米跳台的爭奪中，中國選手曹緣拿下金牌。（中新社）

東京奧運進入尾聲，在今（7日）男子單人10米跳台的爭奪中，中國選手曹緣拿下金牌，楊健獲得銀牌。至此，中國跳水「夢之隊」以7枚金牌、5枚銀牌的成績結束了本屆東奧的賽程。中國代表團的金牌數已來到38枚，追平倫敦奧運。

在此前的跳水雙人10米台的比賽中，中國組合曾以1.23分的微弱分差輸給了英國組合戴利及馬丁。本次單人10米台決賽中國代表團派出楊健和曹緣雙保險。兩人穩扎穩打、最終曹緣以582.35分輕鬆奪冠，楊健以580.40分緊隨其後，包攬金銀牌。英國名將戴利則以548.25分獲得銅牌。