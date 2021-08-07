小S近日瘋奧運，一連在社群網站PO文幫中華隊選手加油，意外引來陸網友不滿出征，連大陸品牌也急切割，讓她一夜之間掉了4代言，損失慘重。事後她更在微博親自表態「我不是台獨」，盼能平息這場風波，老公許雅鈞今(7日)也在父親節前夕透露小S目前狀況，而大S更被發現在微博悄悄按讚妹妹的表態文，一舉動表達對妹妹永遠的支持。

小S因為幫東京奧運中華隊選手加油打氣，意外引來陸網友不滿出征，她沉默4天後，選擇在微博表態「我不是台獨！疫情期間，請大家保護好自己和家人，祝 健康、平安 」，但陸網友卻認為她立場模糊，紛紛留言要她「IG記得發文」。

小S與許雅鈞結婚16年育有3女，這次小S風波連帶讓大女兒許曦文Elly的大陸服裝品牌代言受到影響，廠商第一時間宣布與Elly合作已到期結束。而小S母親徐媽媽在首次對媒體回應時，一度透露與女婿都認為小S對這次奧運太瘋狂，剛剛小S才被兩人臭罵一頓，導致小S心情沮喪。

至於小S目前狀況如何？根據三立新聞網報導，許雅鈞稍早被問起父親節會如何慶祝？僅表示沒特別要過，會在家裡吃鍋。被問及妻子目前心情？他則是沉默不語，僅以3個雙手合十的符號表達對小S的支持。