資深女星王彩樺是演藝圈著名美魔女之一，而且靠著翻唱超嗨舞曲變成「保庇天后」，還被封為「台灣濱崎步」，她保養得宜的外貌常常讓大家眼睛為之一亮；最近王彩樺在深夜驚喜曬辣照，穿著清涼家居服秀出微解封身材，一臉迷濛向粉絲道晚安。
7日凌晨3點左右，王彩樺在臉書粉絲專頁發文向粉絲道晚安，上傳兩張睡前自拍照，寫著「淡然最美，平淡最真」，透露隔天一早要拍戲，準備睡覺；畫面中她穿著黑色細肩帶低胸背心搭配黑色熱褲，胸前乳溝若隱若現，往下看還有白皙長腿，好身材讓人難以相信她已經52歲。
不久前王彩樺透露自己已經打完兩劑疫苗，就是穿著低胸背心，當時讓好身材「微解封」就快讓不少粉絲噴鼻血；這次睡前晚安照一臉迷濛更是誘人，網友忍不住讚嘆，「真的很有料」、「被彩樺美醒了」、「太犯規了，下戲比上鏡還年輕耶」、「怎麼素顏還這麼美」。
王彩樺出道多年，在戲劇、主持或歌唱都有好表現，她的兩個女兒外貌也相當出眾，近年來她也被許多網友喊「岳母」，期待兩個女兒也會跟隨她進演藝圈發展。
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