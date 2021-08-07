日本東京都昨天晚間發生電車內隨機殺人事件，犯嫌除了持刀殺傷10名男女並造成一名女大學生受到重傷外，還在車廂內潑灑沙拉油企圖縱火，所幸最後並未得逞。

日本放送協會（NHK）報導，36歲犯嫌對馬悠介昨天遭警方以殺人未遂罪嫌逮捕。

犯嫌供稱，為了不讓乘客有機會逃離車廂，所以特地選擇停靠站少的快速列車行凶，「我想殺了那些看起來幸福的人，不管是誰都好，我只想殺很多人」。

警方調出監視錄影畫面得知，犯嫌在砍傷乘客後，還在車廂內潑灑沙拉油，拿出打火機意圖縱火，但最後不知何故沒有成功。

這起電車內隨機殺人事件發生在6日晚間8時30分左右，一列小田急線電車正行經東京都世田谷區成城學園前站附近，犯嫌所在車廂是從車頭算來第5節車廂。

犯嫌移動到從車頭算來第4節車廂後，未出任何聲響直接持刀攻擊坐在椅子上的20歲女大學生，之後又砍傷另外3名乘客。

犯嫌又在車內揮舞刀子，造成另外6名乘客被刀劃傷或摔倒受傷。

當時在電車上且摔倒受傷的40多歲男性受訪時說，看到持刀犯嫌的當下只有一個想法，「糟了，得趕快跑」，但卻因為跌倒來不及逃跑，心想「再這樣下去也許我就會死」。

目睹犯嫌企圖縱火的這名男性說，犯嫌潑灑沙拉油的樣子看起來非常冷靜，如果當時車廂內引發火勢的話，「我想一定會死的」。

這班電車後來緊急停車，聚集在一起的乘客拉下把手開啟車門逃出車外，此時犯嫌也跟著逃離現場。