日本前奧運國手福原愛與江宏傑離婚後，一甩不倫醜聞，藉著東京奧運強勢復工，日前接受陸媒專訪更哽咽表示：「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我。」被認為是在討好大陸市場，在兩岸引起爭議，就有網友挖出江宏傑過去的言論，當時他形容福原愛「真實的假掰」，如今看來格外諷刺。

2019年福原愛出書《不管怎樣的哭法，我都準備好了》，江宏傑為她寫的序中提到，對她第一個印象就是「怎麼那麼假掰」，江宏傑當時表示：「這是因為她身上很多神奇特質，很替別人著想，做什麼事都有讓人想像不到的邏輯，也在乎他人會不會因自己受影響。」

雖然江宏傑所說的「真實的假掰」是稱讚，仍有不少網友認為，福原愛過去曾公開透露，自己懷第一胎時有憂鬱症，還好江宏傑很體貼，因此救了她好幾次，還感動直呼對方是她的救命恩人，如今為了守住大陸市場，卻改口自己都是因為大陸網友支持才活下來，讓網友忍不住酸：「真的太貼切！」

福原愛哽咽感謝大陸粉絲的支持。（圖／翻攝自東方衛視環球交叉點YouTube）

事實上，福原愛日前接受專訪，就坦言自己沒想到大陸粉絲會這麼支持她，「那時候我真的很痛苦。對，中國人真的是一直支持我，然後不管是怎麼樣的我都接受我。」她甚至哽咽透露，「我可以活到今天，真的是中國人這樣的支持我，真的很感謝他們。」一番言論受到熱議。