羽球世界球后戴資穎奪下東京奧運羽球女子單打銀牌，締造台灣女單新猷，拚戰精神亦深深感動全台運動迷，運動品牌勝利體育VICTOR為她量身打造個人奧運奪牌紀念商品，但一推出即遭詐騙網站盜用，以低價等策略吸引民眾購買，VICTOR與小戴團隊聯合呼籲民眾購買前謹慎查證，認清官方通路。

戴資穎東京奧運奪牌紀念商品包含紀念T-shirt與毛巾，以TEAM TAI與TOKYO MEDALIST字樣為設計，胸前更有小戴核心精神「相信自己」，傳遞小戴的正向能量與信念。商品採預購形式，一推出就受到熱烈反應，如今卻遭業者盜用，主打「現貨秒發」、「買一送一」或團購等優惠，於臉書大打廣告，以一頁式網頁吸引消費者下單。

VICTOR強調，「戴資穎東京奧運奪牌紀念T-shirt」於品牌全台經銷商和官方商城、MOMO購物網VICTOR品牌專館、愛爾達購物網、戴萌TTY等5大通路進行預購，預計9月中旬陸續發貨，「戴資穎東京奧運奪牌紀念毛巾」則為限時加贈商品，無單獨販售。