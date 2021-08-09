想體驗火星上與世隔絕的生活嗎？美國國家航空暨太空總署（NASA）今天就為期1年的火星探索模擬任務，開放志願者申請，只是條件嚴格，並非人人都有機會體驗。

美聯社報導，為準備將太空人送往火星，NASA自6日開始接受申請，招募4名志願者，在休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center）內的「阿爾法火星山丘」（Mars Dune Alpha）生活1年。這個模擬火星棲地的設施面積為1700平方英尺（近158平方公尺），透過3D列印技術打造。

獲錄取的志願者將在此完成火星探索模擬任務，包括艙外活動、與家人通訊受限、食物和資源受限，以及設備故障等狀況。

目前NASA正計劃進行3項實驗，第1項實驗將於明年秋季開始。參與模擬任務的志願者只能吃即食太空食品，且目前並無計畫在模擬場地設置對外窗。基地會種植一些植物，但不會像電影「絕地救援」（The Martian）那樣，全部種植馬鈴薯。

NASA先進食物技術研究團隊首席科學家道格拉斯（Grace Douglas）表示：「我們想了解人類在這種環境下的表現，我們正在研究火星的實際情況。」

NASA尋找的志願者並非任何人皆可勝任。志願者必須擁有科學、工程或數學領域的碩士學位，或曾擔任飛行員，且僅有具備美國公民或美國永久居民身份者方可申請。申請人年齡必須在30至55歲間，身體健康，沒有飲食問題，且不易發生動暈症。

前加拿大太空人赫德費德（Chris Hadfield）分析，這表示NASA正在尋找類似太空人的志願者，這是件好事，因為如果實驗參與者的條件類似實際上即將前往火星的太空人，表示實驗結果將更具意義。

赫德費德還說，過去俄羅斯一項稱為 「火星500」（Mars 500）的模擬火星任務成果不若預期，部分原因就是因為任務參與者與普通人相去不遠。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1100807