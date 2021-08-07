Unvaccinated man in ICU shares heartbreaking Covid-19 video diary

美國「有線電視新聞網」（CNN）6日報導，一名未接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗的男性，7月染疫住院後病情持續加重，他4日在影片日記中稱後悔未接種疫苗，並請求年僅14歲的兒子接過他的「夢想」，即是代替他於女兒未來結婚時，在婚禮中將她交給新郎。

根據報導，育有多名子女的康貝爾（Travis Campbell）近期確診新冠肺炎，並於7月底被迫住院治療；他在住院前期仍能流暢而不間斷地說話，但到了8月初便不得不帶上氧氣面罩，且每說幾個字就得喘一次氣。

康貝爾4日在影片日記中承認，他「搞砸了」，選擇不接種疫苗，因此現在正「承受後果」，並呼籲所有看到影片的人「保護好自己」；康貝爾還表示，他已打電話給他14歲的兒子，說如果他最後「沒辦法回家」，希望兒子能代替他，在現年19歲的女兒未來結婚時，於婚禮中將她交給新郎。

康貝爾的妻子凱莉（Kellie Campbell）告訴CNN，她們全家都受到感染，除1人之外皆有症狀，但都沒有康貝爾嚴重；在被問到為何未接種疫苗時，她說女兒的籃球隊在2020年初時曾集體染病，症狀與新冠肺炎相同，因此當疫情廣為美國人所知時，他們認為自己已經得過新冠肺炎；康貝爾還表示，由於他們一家住在維吉尼亞州的一處農村中，沒有太多與外人互動的機會，讓他們心存僥倖。

康貝爾的女兒麥迪遜（Kellie Campbell）說她為父親感到心痛，但同時又十分為他驕傲，因為他忍受痛苦拍攝的影片，將有機會拯救更多生命。