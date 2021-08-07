台中市龍井區大肚溪出海口麗水漁港安檢所附近海域，7日下午3時許，停泊在漁港附近的一艘竹筏旁，漁民發現有具浮屍；警方表示，因該浮屍全身腫脹腐爛，經採指紋比對，疑似為日前家屬通報失蹤協尋的南投市42歲邱姓男子，警方漏夜通知家屬到案指認，8日將進行相驗以確認真正死因。

警方表示，龍井消防分隊於7日下午獲報，於大肚溪出海口的麗水漁港安檢所附近，發現一具男浮屍，警消獲報後派員前往處理，發現浮屍卡在岸邊一艘竹筏的另一端，漁民並未出動船艇，警消就將遺體打撈上岸，發現全身已嚴重腐爛，面目難以辩識。。

警方初步研判死者是一名成年男性，因全身腫脹看不出年齡，死者因泡水頭部腐爛幾乎與身體分離，只剩下一層皮連在頸部上；消防人員將遺體裝進屍袋後，交由轄區警方處理。

經警方採該男性的指紋比對，發現疑似於本月1日家屬報警協尋，42歲的邱姓男子，警方已漏夜通知邱男的家人前來指認，邱男的真正死因，檢警將於8日進行相驗，以釐清真正死因為何？全案正由警方循線偵辦中。