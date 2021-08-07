社區大學盼恢復上課 教育部待指揮中心核定 19:282021/08/07 旺報 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為新竹市社區大學、樂齡學習中心、成人教育班、新住民學習中心等終身學習機構。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情導致社區大學實體課程無法開放，社大全國促進會6日呼籲政府，希望早日開放恢復上課。對此，教育部今(7)日回應，已將相關規畫送至指揮中心核定。 疫情未歇，社區大學目前雖開放秋季班報名，但實體課程仍暫不開放。社區大學全國促進會6日發出聲明，呼籲政府保障社大辦學的自主性及成人學習權，希望能獲得支持，並早日復課，正視社大在「全民防疫」中的價值。 教育部表示，社區大學是否恢復實體課程，已將開放評估和防疫指引規劃，送請指揮中心核定。 陪病者規定不放寬 入院仍要做PCR 指揮中心混打政策零進度 醫界呼籲「別再等了」 #社區大學 #指揮中心 #實體課程 #開放 #社大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 籃球》林書豪驚爆確診新冠肺炎 待在大陸上海治療中 11:332021/08/07 體育 111大考新規禁帶動物 違反扣3級分 04:102021/08/07 社會新聞 全台接種破900萬人 指揮中心啟動「長者到宅接種」 15:062021/08/07 生活 不甩世衛呼籲 富國執意追加第3劑疫苗 04:102021/08/07 話題觀察 疫情衝擊弱勢學童 信誼挹注13所兒少教養機構 12:502021/08/07 生活 中央突襲加開莫德納接種 1小時半數名額被搶光 18:292021/08/07 生活 別緊張！大雨影響疫苗接種 民眾可改期 14:382021/08/07 生活 AZ混打mRNA疫苗開放 專家：有潛力對抗變種病毒 15:132021/08/07 健康 3.3萬醫護首批混打 陳時中：下周開放 14:292021/08/07 生活 高端受試者質疑「9月驗抗體卻8月開打」 指揮中心這樣說 15:032021/08/07 生活 未成年接種要大推了 各國為什麼敢這樣做 09:202021/08/07 財經 生活熱門新聞 中央突襲加開莫德納接種 1小時半數名額被搶光 - 生活 豪雨灌飽全台水庫 罕見7座蓄水率100％ - 生活 百萬AZ族有福了 70萬人優先混打BNT、莫德納 - 生活 盧碧颱風恐復活！氣象局估12小時後重生 最新降雨趨勢曝 - 生活 疫苗混打太晚來 醫嘆：最後只爽到二類官員 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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