疫情導致社區大學實體課程無法開放，社大全國促進會6日呼籲政府，希望早日開放恢復上課。對此，教育部今(7)日回應，已將相關規畫送至指揮中心核定。

疫情未歇，社區大學目前雖開放秋季班報名，但實體課程仍暫不開放。社區大學全國促進會6日發出聲明，呼籲政府保障社大辦學的自主性及成人學習權，希望能獲得支持，並早日復課，正視社大在「全民防疫」中的價值。

教育部表示，社區大學是否恢復實體課程，已將開放評估和防疫指引規劃，送請指揮中心核定。