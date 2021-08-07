與泰倫斯馬力克相差了31歲的莫逆之交卡洛辛特曼，曾經擔任泰倫斯馬力克《永生樹》的副導演與製片，現在卡洛辛特曼首次執導劇情長片《未來之書》，也由泰倫斯馬力克親自力挺擔任監製。除了監製之外，還將他的攝影師裘葛溫德默(Joerg Widmer)和場景設計大衛柯瑞克(David Crank)交給卡洛一起領軍，都是屬於大師級的幕後團隊，讓《未來之書》交出了相當不俗的成績單，也受到許多影癡的期待。《未來之書》預計將於8月13日全台上映。

《未來之書》由《冰與火之歌：權力遊戲》的凱岩城公爵查爾斯丹斯與荷蘭氣質女星洛特弗貝克主演，電影中充滿空靈氛圍的質感塑造出與泰倫斯馬力克匹敵之作。在電影中敘述兩個不同的時空背景，一名前程似錦的女醫生卻放棄高薪來到大學鑽研醫學史，沒想到因而發現了相隔400年的醫生手稿，讓她身陷其中無法自拔，從心理、夢境與時空的交錯中發現生命輪迴的糾葛。《未來之書》不僅成為威尼斯影展的影評人週開幕之作，而泰倫斯全力支持卡洛辛特曼也在國際影壇成為美談。

卡洛辛特曼從2001年為泰倫斯馬力克拍攝了一部紀錄片《Rosy-findered Dawn： a Film on Terrence Malick》之後，和泰倫斯建立了如同父子般的情誼，這部電影不僅讓卡洛進入了當年的威尼斯影展，更開啟了他跟影像工作的鏈結與夢想。接著他拍攝了三部紀錄片之後，再次與泰倫斯馬力克合作了《永生樹》擔任副導和執行製作。兩人之間的友情長達20年之久，工作默契更是合作無間，因此泰倫斯馬力克不止鼓勵卡洛拍攝首部劇情片，更自薦擔任《未來之書》的監製重任，讓卡洛辛特曼心懷感激。

由於《未來之書》在劇情上橫跨不同世紀之外，也在場景佈置、服裝設計上有相當考究的著墨，這些都讓這部電影影像上相當精緻瑰麗，讓觀眾目不暇給。另外在影片中被女巫魔化的大樹，也是相當吃重的一個場景，他們聘請到的繪圖大師羅倫佐賽庫提(Lorenzo Ceccotti)，與掌鏡的攝影裘葛溫德默(Joerg Widmer)和場景設計大衛柯瑞克(David Crank)，三位一體的緊密合作，創造出充滿奇幻色彩的影像風格。而服裝設計則在戲服的細節與自然元素作許多相互影響的搭配，更令視覺特效增加戲劇張力。