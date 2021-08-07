受西南氣流影響，今日暴雨狂炸外島，馬祖受強降雨影響，陸續傳出停電、淹水以及土石崩塌等災情，其中芹壁村發生嚴重土石坍方，沖毀不少民宅與車輛，成為歷年最嚴重災情。

馬祖史上最重大雨災，馬防部出動900名官兵救災清淤，協助民眾清理家園。(陸軍司令部提供)

馬防部今日下午派遣兵力，徒步前往北竿鄉塘岐村、芹壁村等2處，投入道路清淤、環境清理等災後復原工作。(陸軍司令部提供)

據悉，馬祖除了芹壁村中山國中附近土石坍方，全島多處路段也出現淹水等情形，另南竿清水村、介壽村、津沙村也出現淹水災情，仁愛村部分用戶停電，中央大道則有土石滑落。

馬祖地區近24小時累積雨量近300毫米，陸軍馬祖防衛指揮部配合地方政府災防應變中心，完成一級開設及連絡官派遣，並統一調度兵力協助救災。

馬防部表示，今（7）日上午首先編組救災兵力916員，並完成海龍艇3艘、發電機43臺、抽水機19臺及中型戰術輪車等機具整備，期隨時支援救災任務。

因應馬祖各地區陸續傳出災情，馬防部今日下午先期派遣兵力50員，徒步前往北竿鄉塘岐村、芹壁村等2處，投入道路清淤、環境清理等災後復原工作，秉持「苦民所苦、急民所需」精神，協力地方政府，讓民眾早日恢復家園及正常生活。