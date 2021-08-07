（21：03更新最後賽果）東京奧運棒球金牌戰7日在橫濱棒球場登場，5局打完日本隊靠著村上宗隆在第3局敲出的陽春全壘打，加上5任投手聯手封鎖對方打線，以2比0完封美國隊，奪下隊史首金，也打破主辦國未能奪金的魔咒。

在本屆棒球最複雜賽制之下，地主日本隊先在小組賽取得2戰全勝、以分組第1來到複賽，複賽連過美國、韓國，以4連勝挺進金牌戰。

美國同樣在小組賽以全勝之姿來到複賽，但在複賽首戰在延長賽不敵日本落入敗部，但接連擊敗多明尼加、韓國，雖然晉級路較為艱辛，仍順利挺進最終戰，力拚繼2000年雪梨奧運後再度奪金。

金牌戰日本派出廣島新人王森下暢仁先發，美國則由效力日職軟銀洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）掛帥主投，而場上另一大亮點就是此役主審是來自台灣中華職棒的裁判紀華文。

前2局雙方都沒能攻下分數，3局下1出局後，日本第8棒的村上宗隆敲出中外野陽春炮，助隊先馳得點，而日本隊先發投手森下暢仁主投5局僅被敲3支安打，另投出5次三振無失分，以勝投候選人資格退場。

森下暢仁完成5局任務後，日本採用投手車輪戰方式應戰，千賀滉大中繼1局無失分，7局推出伊藤大海，雖然他在1出局後被艾倫（Nick Allen）敲出二壘安打，但連抓2個出局數，守住領先優勢，接替登板的投手。

8局下日本再靠山田哲人、吉田正尚安打再添1分保險分，最終就以2分差擊敗美國；日本曾在1984年洛杉磯奧運時奪金，但當時棒球被列為示範項目，而在棒球列入正式項目後，日本最佳成績是在1996年亞特蘭大奧運，睽違25年後改寫隊史最佳成績。

而棒球自1984年改為示範項目以來，主辦國從未拿過金牌；自1992年改為正式項目以來，主辦國從未進入金牌戰，而這次日本闖進金牌戰，已先打破後者紀錄，最後再退美國奪金，再破主辦國「零金魔咒」。