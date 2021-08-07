4K超高畫質心靈紀錄片《漂泊》，記錄長年關注流亡藏人議題的尹雯慧，以及曾在法國學習表演藝術，在偶然間成為通靈人的Asha，兩位女作家的自我探尋之旅。該片7日舉辦特映會，導演陳廷宇表示：「跟兩位女主角的相遇是一個非常好的緣分，一切都是最好的安排」；另一位導演羅盛達則表示，過去連台灣玉山都沒爬過，但赴拉達克的機場就位在海拔超過3000公尺山區，「也前往5600公尺的高度拍攝，對我來說是個很大挑戰」。

陳廷宇分享一次拍攝Asha外景的小插曲表示，「麥克風換了新電池，機器也沒有問題，但錄音就是一直有雜訊干擾」，在轉移拍攝地點後Asha的高靈「現聲」，一一點名團隊成員心思各有所繫，才令拍攝出狀況。Asha也說「因為很多頻率在時，祂會希望我們回到心裡面跟回到當下」，團隊重新調整溝通後才讓拍攝順利結束。

《漂泊》由公視《獨立特派員》團隊自製，費時兩年，追隨長年關心流亡藏人的尹雯慧腳步，前往印度大吉嶺西藏難民自助中心，也赴中印邊界拉達克，深入崎嶇、荒蕪的羌塘地區，拍下當地絕美的大山、大湖，以及台灣少見的藏人高原生活，也收錄尹雯慧跟這群身處異國的藏人互動，及難民們落地卻無處著根的生活。該片將在8月14日週六下午3時、8月18日週三晚間10時播出。