新人李俊緯從《中國新歌聲》新加坡海選冠軍出道，也因俊俏外型被封為「星國言承旭」，近來推出個人首張專輯《為了你，我可以》。今年29歲的他，已單身5年，至今只交過初戀女友，坦言在戀愛中極度沒自信，甚至沉浸在幸福時光，也會情不自禁地有「妄想症」。

李俊緯表示因為自我要求很高，在音樂、生活及戀愛中對自己皆期望，「我會想像喜歡的對象，可能會跟其他人比較好過，就這樣排斥自己」，更因為他的完美主義，令他交往2年半的初戀分手，他當時出於內疚心情，靠著創作情歌走出失戀陰霾。

他日前歡慶29生日，許願希望30歲前學會手語、跳傘及交女友，直說學手語是因為曾當過聾啞人士的義工，互動過程感受到他們對生活的積極和活力，還想透過跳傘訓練勇氣、膽量，至於交女友，他笑說：「我是覺得我準備好了。」

他熱愛台灣，卻因為疫情影響，3年沒來台，很想念台灣美食滷肉飯，因此在生日前夕，在家裡自製滷肉飯取代生日蛋糕解嘴饞，他憶起曾赴瑞典留學時，在當地開始學會做菜，平常擅長是義大利麵等西餐，這次挑戰中式料理，特別請住在新加坡的台灣朋友教學，他一吃到成品認為算滿美味，自評75分，更盼疫情趕緊退散，順利來台宣傳新歌兼大啖台灣美食。

李俊緯思念台灣美食，日前在家自製滷肉飯。（李俊緯提供）