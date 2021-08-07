國內疫情近期逐漸趨緩，政院著手研擬發放振興5倍券來提振經濟，將朝紙本、數位並行推出，且不同於3倍券，5倍券將新增面額1千元，總張數從9張增為10張，不過審計部質疑去年3倍券發放欠嚴謹，國民黨也質疑此舉與民眾期待發放現金也有所落差，讓5倍券還未發放就引起外界討論。對此，台北市議員徐巧芯直言，蘇貞昌根本搞不清楚狀況。

台北市議員徐巧芯。(圖/本報資料照)

民進黨立院黨團6日表示，發現金民眾可能存起來，對經濟沒有加乘效果，日本發了現金，結果儲蓄率大增，只有六到七成用於消費。行政院長蘇貞昌今天出席汐止活動則表示，去年3倍券大成功，創造1000多億元經濟效益，今年疫情再爆發，最受衝擊的就是內需、餐飲、零售、百貨，只要定案一定會向各界報告，也會跟黨團先溝通。

徐巧芯7日上TVBS政論節目「新聞大白話」，談及5倍券，她表示，其實消費券使用期限有半年的時間，若除以5，一個月8百多元，哪個人一個月花不到8百多元的？光是吃飯錢就超過了，難道蘇貞昌是覺得台灣民眾的消費力很低落嗎？而且若真有這種人，代表這些人過得非常不好，就算真的存起來，對他(她)們也是幫助。

徐巧芯強調，這代表蘇貞昌根本沒有搞清楚台灣的社會結構，中產階級每個月消費的錢本來就會超過這幾千元的振興券，尤其是在這半年期間，中產階級勢必會拿去花掉，就算不是中產階級，中低收入族群經濟不是那麼好的，發現金也是給這些人的救命錢，蘇貞昌還管這些人會不會去存起來？為甚麼要跟這些人計較？是把人民當賊去防？徐坦言，這是最糟糕的地方。