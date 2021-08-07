大陸網紅周揚青去年4月和羅志祥毀滅式分手，揭發對方私下渣男真相，霸氣作風因此圈粉無數，日前她迎來新戀情，認愛小6歲的食品大廠「好利來」富二代羅昊，甚至和對方一起上節目《女兒們的戀愛》曬恩愛，日前片段曝光，周揚青貼心照顧男友的模樣引起網友熱議。

在節目中，情侶倆本來決定騎車兜風，才剛出門卻突然下起雨，羅昊因為還不習慣上鏡頭，看起來十分緊張尷尬，周揚清見狀也立刻安慰他：「我們昊昊平時不是這樣的」，大方稱讚對方可愛、外向、優秀，「我們昊昊平常很可愛，很外向，可能人很多或面對鏡頭的時候，會有一點緊張」。

周揚青試圖安撫羅昊緊張的情緒。(圖/翻攝自微博)

周揚青一番話也忍不住讓羅昊吐槽，「說話方式好像別人在說妳家小孩一樣！」除此之外，貼心的周揚青為了讓男友有自信，還表示自己過去看過研究報告，「真正的企業家都是比較怕社交、可能有社交障礙的。」想要藉此來安慰對方，沒想到又遭羅昊回嗆：「你才有社交障礙」。

周揚青和新歡的互動自然甜蜜，閃瞎一票網友。(圖/翻攝自微博)

羅昊無奈地說：「我吐了，我還以為是什麼好東西說出來」，但也被周揚青的直率逗笑表示自己經過女友安慰，感覺好多了，小情侶間自然甜蜜的互動讓不少網友笑翻，甚至還有人表示，「羅志祥還是不要看…」，意外在網路上掀起熱議。